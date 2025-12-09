LE MISANTHROPE – SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu

LE MISANTHROPE – SALLE POLYVALENTE Bourgoin Jallieu mardi 9 décembre 2025.

LE MISANTHROPE Début : 2025-12-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Une œuvre limpide et énigmatique. Georges Lavaudant a longtemps hésité sur le seuil des classiques français du XVIIème siècle. Lui, l’amoureux de Shakespeare, d’Eschyle, de Brecht, de tant d’autres, lui le metteur en scène à la si longue et si riche carrière, admirait de loin, différait sans cesse… Aussi sa décision d’enfin porter à la scène Le Misanthrope, classique de tous les classiques, est-elle un événement de l’année théâtrale 2025. Evénement d’autant plus attendu qu’Alceste y sera incarné par un comédien, Eric Elmosnino, dont la plasticité intrigue, fascine depuis qu’il s’est glissé au cinéma, de façon aussi hypnotique, dans la peau de Gainsbourg.Voilà donc Lavaudant confronté à l’absolue perfection de l’alexandrin et à cette pièce sombre, cruelle parfois, où résonnent les échos de combats toujours d’actualité.Texte : MolièreMise en scène : Georges LavaudantInterprétation : Éric Elmosnino, Astrid Bas, Luc-Antoine Diquéro, Anysia Mabe, François Marthouret, Aurélien Recoing, Mélodie Richard, Thomas Trigeaud, Bernard Vergne, Mathurin Voltz.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE POLYVALENTE 92 AVENUE PROFESSEUR TIXIER 38300 Bourgoin Jallieu 38