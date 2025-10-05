LE MISANTHROPE – Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt

LE MISANTHROPE – Théâtre de la Clarté Boulogne Billancourt samedi 13 décembre 2025.

LE MISANTHROPE Début : 2025-12-13 à 19:30. Tarif : – euros.

Toute l’action du Misanthrope se passe dans les appartements de Célimène, plus précisément dans son salon. Un salon mondain où, le temps d’une journée, certains ressorts et travers de la vie de cour sont mis à jour. L’amour (comme souvent chez Molière), l’amitié, sont, d’un certain point de vue, les prétextes de cette histoire. D’un autre côté, on pourrait dire aussi que l’amour en est le sujet principal.Sous l’effet des emportements d’Alceste, héritier d’un idéal chevaleresque bien révolu, sous l’effet de la jeune Célimène, une coquette bien ancrée dans un 17ème siècle mondain, où le mensonge, la dissimulation et l’hypocrisie sont monnaie courante, les relations conflictuelles se multiplient.Conflit entre Philinte et Alceste, deux amis qui, bien que d’accord sur le fond, ne peuvent jamais s’accorder sur la forme. Conflit entre Oronte et Alceste, entre Arsinoé et Célimène, entre les deux marquis ; pour finir nous assistons à une mise à mort symbolique de Célimène, qui finit par attiser les foudres des hypocrisies et autres vacuités ambiantes.L’hypocrite, le menteur, l’amoureux et le ridicule, que Molière n’a eu de cesse de montrer et de moquer tout au long de sa vie, sont les caractères qui conduisent à ces conflits.Qu’ils soient religieux, artistiques, générationnels, amoureux, juridiques, amicaux, ces conflits, tels que les décrit Molière dans le Misanthrope, font écho à la manière dont nous vivons les nôtres ! Molière fait apparaître les travers de chacun, en offrant aux spectateurs d’hier et d’aujourd’hui le spectacle de leur humaine nature…

Théâtre de la Clarté 74, Avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne Billancourt 92