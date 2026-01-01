Le mitch V.O2 Cormontreuil

Le mitch

V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29 21:30:00

Date(s) :

2026-01-29

Tout public

Spectacle d’Improvisation théâtrale & musicale, celui-ci vous offre des scènettes totalement incroyables et spontanées.

Orchestré par un musicien talentueux capable de dresser diverses ambiances musicales & sonores hors du commun, ce Show empli de dynamisme et d’interactivité a pour objectif de faire vivre aux Spectateurs un moment unique grâce au spectacle improvisé.

Avec la complicité du Public, le Musicien devient le marionnettiste du trio de comédien(ne)s improvisateurs formant cette équipe fantaisiste. Ensemble, ils vous font voyager dans leur univers où tout peut arriver. Totalement interactif, le spectacle se construit sur l’instant dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Dans un humour absurde, une sincérité émotionnelle et une spontanéité totale, la folie contagieuse de cette équipe de choc et de leurs personnages attachants vous laisseront un souvenir impérissable !

Savourer l’imprévisible . Voici le crédo de cette bande de doux dingues… .

V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le mitch

L’événement Le mitch Cormontreuil a été mis à jour le 2026-01-23 par ADT de la Marne