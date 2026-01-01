Le mitch V.O2 Cormontreuil
Le mitch V.O2 Cormontreuil jeudi 29 janvier 2026.
Le mitch
V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Début : 2026-01-29 20:00:00
fin : 2026-01-29 21:30:00
2026-01-29
Tout public
Spectacle d’Improvisation théâtrale & musicale, celui-ci vous offre des scènettes totalement incroyables et spontanées.
Orchestré par un musicien talentueux capable de dresser diverses ambiances musicales & sonores hors du commun, ce Show empli de dynamisme et d’interactivité a pour objectif de faire vivre aux Spectateurs un moment unique grâce au spectacle improvisé.
Avec la complicité du Public, le Musicien devient le marionnettiste du trio de comédien(ne)s improvisateurs formant cette équipe fantaisiste. Ensemble, ils vous font voyager dans leur univers où tout peut arriver. Totalement interactif, le spectacle se construit sur l’instant dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Dans un humour absurde, une sincérité émotionnelle et une spontanéité totale, la folie contagieuse de cette équipe de choc et de leurs personnages attachants vous laisseront un souvenir impérissable !
Savourer l’imprévisible . Voici le crédo de cette bande de doux dingues… .
V.O2 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil 51350 Marne Grand Est
