Le mobilier breton en fête Lann Vrehan Baud

Le mobilier breton en fête Lann Vrehan Baud dimanche 14 septembre 2025.

Le mobilier breton en fête

Lann Vrehan La scie-rit Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 10:00:00

fin : 2025-09-14 21:00:00

Date(s) :

2025-09-14

10h30-11h30 conférence / Variations et évolutions du mobiliet en Bretagne Entre le pratique et l’ethétique par Jean-Pierre Gonidec (régisseur des collections, Musée Départemental Breton).

12h30-14h30 Chants pendant le repas / Kanerion Bro Boïo et Kanerion Bubri

14h30-16h Conférence gesticultée / Des déchets et des hommes, la face déchets du capitalisme. Par Tyfen Ducharne

16h30-17h30 Contes de Bretagne par Jean-Baptiste Le Galloudec

19h-20h concert / Maël et Brieuc

11h30-18h30 exposition et vente de meubles et d’objets aux couleurs de la Bretagne

14h-17h Ateliers de détournement et d’upcycling de meubles et d’objets bretons (attrape-rêves, peinture sur bois, création de petits jeux…)

Toute la journée

– Peinture et sculpture en direct par Laëtita Duchêne et Raphaël Denis

– Présentation de l'(atelier de relooking de meubles bretons et néo-bretons

– Jeux traditionnels en bois par Skolig ar C’hoarioù

Exposition « Les métiers du bois représentés dans les cartes postales » par le Musée de la Carte Postale

– Présentation et vente des publications de la Société d’Histoire de Baud et de Melrand Autrefois

– Stands les outils à la main du Menuisier Débranché, Sonia et ses panneaux néo-bretons, le relooking par Couleurs et Merveilles

De 10h à 21h. Gratuit. Buvette et restauration sur place. .

Lann Vrehan La scie-rit Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 9 51 58 11 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le mobilier breton en fête Baud a été mis à jour le 2025-08-30 par OT BAUD Communauté