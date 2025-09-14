Le mobilier breton en fête Lann Vrehan Baud
Lann Vrehan La scie-rit Baud Morbihan
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 21:00:00
2025-09-14
10h30-11h30 conférence / Variations et évolutions du mobiliet en Bretagne Entre le pratique et l’ethétique par Jean-Pierre Gonidec (régisseur des collections, Musée Départemental Breton).
12h30-14h30 Chants pendant le repas / Kanerion Bro Boïo et Kanerion Bubri
14h30-16h Conférence gesticultée / Des déchets et des hommes, la face déchets du capitalisme. Par Tyfen Ducharne
16h30-17h30 Contes de Bretagne par Jean-Baptiste Le Galloudec
19h-20h concert / Maël et Brieuc
11h30-18h30 exposition et vente de meubles et d’objets aux couleurs de la Bretagne
14h-17h Ateliers de détournement et d’upcycling de meubles et d’objets bretons (attrape-rêves, peinture sur bois, création de petits jeux…)
Toute la journée
– Peinture et sculpture en direct par Laëtita Duchêne et Raphaël Denis
– Présentation de l'(atelier de relooking de meubles bretons et néo-bretons
– Jeux traditionnels en bois par Skolig ar C’hoarioù
Exposition « Les métiers du bois représentés dans les cartes postales » par le Musée de la Carte Postale
– Présentation et vente des publications de la Société d’Histoire de Baud et de Melrand Autrefois
– Stands les outils à la main du Menuisier Débranché, Sonia et ses panneaux néo-bretons, le relooking par Couleurs et Merveilles
De 10h à 21h. Gratuit. Buvette et restauration sur place. .
Lann Vrehan La scie-rit Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 9 51 58 11 50
