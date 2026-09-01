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AGENDA · Baud

Le mobilier breton en fête Lann Vrehan Baud

samedi 19 septembre 2026 · Lann Vrehan · Baud

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Lann Vrehan
Adresse
La scie-rit
Ville
56150 Baud
Département
Morbihan
Tarif

Baud

Le mobilier breton en fête

Lann Vrehan La scie-rit Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Au programme :
• Diffusion d’un film
• Balade contée
• Vente de meubles à prix bas
• Visite
• Upcycling

De 11h à 18h. Buvette et restauration prévues sur place.   .

Lann Vrehan La scie-rit Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 9 51 58 11 50 

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English :

L’événement Le mobilier breton en fête Baud a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAUD Communauté

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