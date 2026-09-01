AGENDA · Baud
Le mobilier breton en fête Lann Vrehan Baud
samedi 19 septembre 2026 · Lann Vrehan · Baud
Informations pratiques
Baud
Le mobilier breton en fête
Lann Vrehan La scie-rit Baud Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Au programme :
• Diffusion d’un film
• Balade contée
• Vente de meubles à prix bas
• Visite
• Upcycling
De 11h à 18h. Buvette et restauration prévues sur place. .
Lann Vrehan La scie-rit Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 9 51 58 11 50
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English :
L’événement Le mobilier breton en fête Baud a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAUD Communauté
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