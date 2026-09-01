Le mobilier breton en fête Lann Vrehan Baud

Informations pratiques

Baud

Le mobilier breton en fête

Lann Vrehan La scie-rit Baud Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au programme :

• Diffusion d’un film

• Balade contée

• Vente de meubles à prix bas

• Visite

• Upcycling

De 11h à 18h. Buvette et restauration prévues sur place. .

Lann Vrehan La scie-rit Baud 56150 Morbihan Bretagne +33 9 51 58 11 50

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English :

L’événement Le mobilier breton en fête Baud a été mis à jour le 2026-09-04 par OT BAUD Communauté