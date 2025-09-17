Le Moby Dick Gare du Midi Biarritz

Libre adaptation.

Une comédie sociale entre l’univers de Ken Loach et de “The Full Monty”, qui nous embarque dans l’effervescence du port du Havre en 2002, où Ishmaël et ses compagnons dockers font face à une vague de changements. Embringués dans leur vie de labeur, partageant défis et éclats de rire, ils sont confrontés à l’arrivée du Moby Dick, un cargo gigantesque qui menace de redéfinir leur existence. Sous la direction du capitaine Achab, obsédé par le triomphe de l’humain sur la machine, l’équipage se lance dans une aventure pour prouver leur valeur indéfectible où la camaraderie et l’esprit de résistance se mêlent à la lutte contre l’obsolescence programmée.

Avec Adrien Bernard Brunel, Alain Leclerc, Alexis Desseaux, Valérie Zacommer, Stéphane Titeca, Pierre Benoist, Akim Chir, Nicolas Soulié, Alex Metzinger et Antonio Macipe.

Mise en scène Lina Lamara

Durée 1h35 .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

