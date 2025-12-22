Le modèle cosmologique standard entre succès et tensions Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Mercredi 14 janvier 2026, 19h00 Entrée libre

Physicien théoricien, spécialiste de cosmologie et de gravitation, Jean-Philippe Uzan est directeur de recherche au CNRS. Il travaille à l’Institut d’astrophysique de Paris et a publié plusieurs ouvrages chez Flammarion, notamment L’Harmonie secrète de l’Univers et Big Bang.

La Société astronomique de France s’installe au Cnam pour un cycle de conférences mensuelles. Fondée par Camille Flammarion en 1887, la SAF a pour objectif « de diffuser les sciences de l’univers et de promouvoir le développement et la pratique de l’astronomie ».

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris



