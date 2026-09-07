Le modélisme ferroviaire, visite commentée, Hôtel-Dieu, Belleville-en-Beaujolais

Informations pratiques

Le modélisme ferroviaire, visite commentée 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation par petits groupes de visiteurs des trois salles d’exposition ayant pour thème : « la vapeur dans les années 1880 ». Maquettes ferroviaires animées de plusieurs échelles : 1/160ème, 1/87ème, 1/22ème.

Hôtel-Dieu 68 Rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, France Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Premiers locaux inaugurés en 1733 (salle des malades, vestibule, réfectoire, …). Pharmacie construite en 1749. En 1826, construction de la seconde salle de malades et de la chapelle des malades. En 1850, troisième salle des malades. En 1851, chapelle des soeurs. L’hôpital a fonctionné comme hospice jusqu’en 1991.

Présentation par petits groupes de visiteurs des trois salles d’exposition ayant pour thème : « la vapeur dans les années 1880 ». Maquettes ferroviaires animées de plusieurs échelles : 1/160ème,…

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