Le modélisme ferroviaire, visite commentée Hôtel-Dieu Belleville-en-Beaujolais samedi 20 septembre 2025.

Enfants -12 ans : gratuit. Adultes : 3€

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation par petits groupes de visiteurs des trois expositions. Maquettes ferroviaires animées de plusieurs échelles : 1/160ème, 1/87ème, 1/22ème. Posters, maquettes, vidéos…

Hôtel-Dieu 68 Rue de la République, 69220 Belleville-en-Beaujolais, France Belleville-en-Beaujolais 69220 Belleville Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Premiers locaux inaugurés en 1733 (salle des malades, vestibule, réfectoire, …). Pharmacie construite en 1749. En 1826, construction de la seconde salle de malades et de la chapelle des malades. En 1850, troisième salle des malades. En 1851, chapelle des soeurs. L’hôpital a fonctionné comme hospice jusqu’en 1991.

