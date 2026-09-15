Le Moho à Caen | RDV Découverte Le MoHo Caen

Informations pratiques

Caen

Le Moho à Caen | RDV Découverte

Le MoHo 16 Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 14:00:00

fin : 2026-11-17 15:00:00

Date(s) :

2026-11-17

Premier “Collider” en Europe, dédié à l’impact positif, Le MoHo est un tiers-lieu nouvelle génération implanté au cœur de Caen. Ce lieu unique réunit entreprises, startups, chercheurs et citoyens pour relever ensemble les grands défis de demain.

Premier “Collider” en Europe, dédié à l’impact positif, Le MoHo est un tiers-lieu nouvelle génération implanté au cœur de Caen. Ce lieu unique réunit entreprises, startups, chercheurs et citoyens pour relever ensemble les grands défis de demain.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Le MoHo 16 Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Moho à Caen | RDV Découverte

The first “Collider” in Europe dedicated to positive impact, Le MoHo is a new-generation third place situated in the heart of Caen. This unique venue brings together businesses, start-ups, researchers and members of the public to tackle the major challenges of the future together.

L’événement Le Moho à Caen | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer