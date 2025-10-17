Le mois bleu Nyons

Le mois bleu Nyons vendredi 17 octobre 2025.

Le mois bleu

Digue de Nyons, Théâtre de Verdure Nyons Drôme

Début : 2025-10-17 10:00:00

fin : 2025-10-17 18:00:00

2025-10-17

Découverte et initiation à l’utilisation du vélo à assistance électrique

Digue de Nyons, Théâtre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 90 95 pousterle@orsac-atrir.fr

English :

Discovery and introduction to the use of electrically-assisted bicycles

German :

Entdeckung und Einführung in die Nutzung von Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung

Italiano :

Scoprire e imparare ad usare una bicicletta a pedalata assistita

Espanol :

Descubrir y aprender a utilizar una bicicleta asistida eléctricamente

