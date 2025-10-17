Le mois bleu Nyons
Le mois bleu Nyons vendredi 17 octobre 2025.
Le mois bleu
Digue de Nyons, Théâtre de Verdure Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 10:00:00
fin : 2025-10-17 18:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Découverte et initiation à l’utilisation du vélo à assistance électrique
.
Digue de Nyons, Théâtre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 90 95 pousterle@orsac-atrir.fr
English :
Discovery and introduction to the use of electrically-assisted bicycles
German :
Entdeckung und Einführung in die Nutzung von Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung
Italiano :
Scoprire e imparare ad usare una bicicletta a pedalata assistita
Espanol :
Descubrir y aprender a utilizar una bicicleta asistida eléctricamente
L’événement Le mois bleu Nyons a été mis à jour le 2025-10-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale