Le Mois de la Création

21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-06

fin : 2025-09-28

2025-09-06

Tous les week-ends de septembre spectacle ou concert, célébration en plein air suivie d’un apéritif concert, repas grillades, conférence, ateliers, visites guidées, contes, exposition … .

21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com

L’événement Le Mois de la Création Reutenbourg a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de Saverne et sa région