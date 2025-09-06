Le Mois de la Création Reutenbourg
Le Mois de la Création Reutenbourg samedi 6 septembre 2025.
Le Mois de la Création
21 rue du Couvent Reutenbourg Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-09-06
fin : 2025-09-28
2025-09-06
Tous les week-ends de septembre spectacle ou concert, célébration en plein air suivie d'un apéritif concert, repas grillades, conférence, ateliers, visites guidées, contes, exposition … .
21 rue du Couvent Reutenbourg 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 03 23 26 soeurs.reinacker@gmail.com
