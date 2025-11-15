Le Mois de la danse Atelier chorégraphique à la barre Rue de la Solidarité Moliets-et-Maa

Le Mois de la danse Atelier chorégraphique à la barre Rue de la Solidarité Moliets-et-Maa samedi 15 novembre 2025.

Le Mois de la danse Atelier chorégraphique à la barre

Rue de la Solidarité Médiathèque de Moliets-et-Maâ Moliets-et-Maa Landes

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

La commune de Moliets-et-Maâ invite la B&M Compagnie au sein de sa médiathèque pour un atelier chorégraphique à la barre, un spectacle en duo puis un échange avec le public. Atelier/Masterclass. .

Rue de la Solidarité Médiathèque de Moliets-et-Maâ Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 54 19 mediatheque@mairiedemoliets.fr

English : Le Mois de la danse Atelier chorégraphique à la barre

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : Le Mois de la danse Atelier chorégraphique à la barre

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : Le Mois de la danse Atelier chorégraphique à la barre

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

