Le Mois de la danse Atelier lecture Tu danses ? avec Libreplume Bénesse-Maremne

Médiathèque L’Escale des livres Bénesse Bénesse-Maremne Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19 10:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

Atelier/ Masterclass | 10h & 10h30 | Médiathèque L’Escale des livres de Bénesse-Maremne

Atelier lecture Tu danses ? avec Libreplume dans le cadre des ateliers mensuels Les Bébés de Bénesse Bouquinent pour les 0-3 ans

Gratuit, réservations culture@benesse-maremne.fr .

Médiathèque L’Escale des livres Bénesse Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@benesse-maremne.fr

English : Le Mois de la danse Atelier lecture Tu danses ? avec Libreplume

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : Le Mois de la danse Atelier lecture Tu danses ? avec Libreplume

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : Le Mois de la danse Atelier lecture Tu danses ? avec Libreplume

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

