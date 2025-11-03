Le Mois de la danse Exposition La danse contemporaine en mouvement Mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse

Mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse Halle aux grains Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Du 3 novembre au 21 novembre, venez découvrir l’exposition La danse contemporaine en mouvement !

Aux horaires d’ouverture de la Mairie et du cinéma | Halle aux grains, Mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse La danse contemporaine en mouvement Accès libre .

Mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse Halle aux grains Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org

English : Le Mois de la danse Exposition La danse contemporaine en mouvement

From November 3 to November 21, come and discover the « Contemporary Dance in Motion » exhibition!

German : Le Mois de la danse Exposition La danse contemporaine en mouvement

Entdecken Sie vom 3. November bis zum 21. November die Ausstellung « Zeitgenössischer Tanz in Bewegung »!

Italiano :

Dal 3 novembre al 21 novembre, venite a scoprire la mostra « Contemporary Dance in Motion »!

Espanol : Le Mois de la danse Exposition La danse contemporaine en mouvement

Del 3 al 21 de noviembre, venga a descubrir la exposición « Danza contemporánea en movimiento »

