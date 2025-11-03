Le Mois de la danse Exposition La danse contemporaine en mouvement Mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse
Mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse Halle aux grains Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Gratuit
Début : 2025-11-03
fin : 2025-11-21
2025-11-03
Du 3 novembre au 21 novembre, venez découvrir l’exposition La danse contemporaine en mouvement !
Aux horaires d’ouverture de la Mairie et du cinéma | Halle aux grains, Mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse La danse contemporaine en mouvement Accès libre .
Mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse Halle aux grains Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org
English : Le Mois de la danse Exposition La danse contemporaine en mouvement
From November 3 to November 21, come and discover the « Contemporary Dance in Motion » exhibition!
German : Le Mois de la danse Exposition La danse contemporaine en mouvement
Entdecken Sie vom 3. November bis zum 21. November die Ausstellung « Zeitgenössischer Tanz in Bewegung »!
Italiano :
Dal 3 novembre al 21 novembre, venite a scoprire la mostra « Contemporary Dance in Motion »!
Espanol : Le Mois de la danse Exposition La danse contemporaine en mouvement
Del 3 al 21 de noviembre, venga a descubrir la exposición « Danza contemporánea en movimiento »
