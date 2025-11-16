Le Mois de la danse Film Neneh Superstar Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le Mois de la danse Film Neneh Superstar

Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 5.5 EUR

Gratuit

2025-11-16

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

Cinéma | 10h | Cinéma Grand Ecran, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Neneh Superstar, un film de Ramzi Ben Sliman 2023, 1h38 à partir de 10 ans. Après la projection, atelier de danse proposé par CinéTyr.

Tarifs 5,50€ à 4€, 1€ pour l’atelier

Réservation cinetyr@orange.fr .

Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 cinetyr@orange.fr

English : Le Mois de la danse Film Neneh Superstar

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : Le Mois de la danse Film Neneh Superstar

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : Le Mois de la danse Film Neneh Superstar

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

