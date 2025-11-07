Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse » Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse » Saint-Vincent-de-Tyrosse vendredi 7 novembre 2025.

Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse »

Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

Cinéma | 20h30 | Cinéma Grand Ecran, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Germaine Acogny, l’essence de la danse, un documentaire de Greta-Marie Becker, 2025

Durée 1h28

+ à 19h, atelier danse ados/adultes avec la Cie Txikan

Tarifs cinéma de 6,50€ à 4€, film + atelier 12€, atelier seul 8€

Réservation cinétyr@orange.fr .

Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine cinetyr@orange.fr

English : Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse »

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse »

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse »

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

L’événement Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse » Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2025-08-28 par OTI LAS