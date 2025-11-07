Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse » Saint-Vincent-de-Tyrosse
Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.
Cinéma | 20h30 | Cinéma Grand Ecran, Saint-Vincent-de-Tyrosse
Germaine Acogny, l’essence de la danse, un documentaire de Greta-Marie Becker, 2025
Durée 1h28
+ à 19h, atelier danse ados/adultes avec la Cie Txikan
Tarifs cinéma de 6,50€ à 4€, film + atelier 12€, atelier seul 8€
Réservation cinétyr@orange.fr .
Cinéma Grand Ecran Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine cinetyr@orange.fr
English : Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse »
November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.
German : Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse »
November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.
Italiano :
Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.
Espanol : Le Mois de la danse « Germaine Acogny, l’essence de la danse »
¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.
