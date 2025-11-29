Le Mois de la danse Jeux de société « danse, danse, danse » Bénesse-Maremne

Médiathèque L’Escale des livres Bénesse-Maremne Landes

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

Atelier/ Masterclass | 10h-12h | Médiathèque L’Escale des livres de Bénesse-Maremne

Jeux de société Danse, danse, danse ! Tout public

Gratuit, réservation sur culture@benesse-maremne.fr .

Médiathèque L’Escale des livres Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@benesse-maremne.fr

English : Le Mois de la danse Jeux de société « danse, danse, danse »

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : Le Mois de la danse Jeux de société « danse, danse, danse »

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : Le Mois de la danse Jeux de société « danse, danse, danse »

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

