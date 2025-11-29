Le Mois de la danse Jeux de société « danse, danse, danse » Bénesse-Maremne
Médiathèque L’Escale des livres Bénesse-Maremne Landes
Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.
Atelier/ Masterclass | 10h-12h | Médiathèque L’Escale des livres de Bénesse-Maremne
Jeux de société Danse, danse, danse ! Tout public
Gratuit, réservation sur culture@benesse-maremne.fr .
Médiathèque L’Escale des livres Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@benesse-maremne.fr
English : Le Mois de la danse Jeux de société « danse, danse, danse »
November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.
German : Le Mois de la danse Jeux de société « danse, danse, danse »
November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.
Italiano :
Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.
Espanol : Le Mois de la danse Jeux de société « danse, danse, danse »
¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.
