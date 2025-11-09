Le Mois de la danse Performance Collectif Ès « Loto 3000 » Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le Mois de la danse Performance Collectif Ès « Loto 3000 »

Gymnase Voie Romaine, Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

Spectacle / Performance | 19h | Gymnase Voie Romaine, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Collectif Ès, Loto 3000, un grand loto chorégraphique au cours duquel vous pourrez remporter un panier garni, un salut de Béjart ou encore un extrait du solo de John Travolta dans La Fièvre du samedi soir ! à partir de 10 ans 1h30

En partenariat avec Mille Plateaux CCN La Rochelle, dans le cadre du dispositif Danses en Territoires initié par le Ministère de la Culture, avec l’association Landes Musiques Amplifiées et la Ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse

Tarifs 10€ (prévente), 8€ (réduit)

Réservation sur www.billetterie.festik.net/lma/ .

Gymnase Voie Romaine, Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org

English : Le Mois de la danse Performance Collectif Ès « Loto 3000 »

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : Le Mois de la danse Performance Collectif Ès « Loto 3000 »

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : Le Mois de la danse Performance Collectif Ès « Loto 3000 »

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

