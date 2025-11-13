Le Mois de la danse Présentation de l’exposition « Incantation du vide » par Alexa Henry Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le Mois de la danse Présentation de l'exposition « Incantation du vide » par Alexa Henry Saint-Vincent-de-Tyrosse jeudi 13 novembre 2025.

Bibliothèque Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

Rencontre | 18h30 | Bibliothèque Gabriel Fauthoux, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Présentation de l’exposition Incantation du vide par la photographe Alexa Henry, suivie d’une rencontre ludique et interactive sur l’histoire de la danse contemporaine avec Hélène Devis (Association Tyr’Danse) à partir de 10 ans .

Bibliothèque Gabriel Fauthoux Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org

English : Le Mois de la danse Présentation de l’exposition « Incantation du vide » par Alexa Henry

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : Le Mois de la danse Présentation de l’exposition « Incantation du vide » par Alexa Henry

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : Le Mois de la danse Présentation de l’exposition « Incantation du vide » par Alexa Henry

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

