LE MOIS DE LA DANSE Saint-Vincent-de-Tyrosse

Sur le territoire de MACS Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-30

2025-11-01

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

Spectacles, performances, ateliers, projections, animations jeunesse, expositions, résidences, portes ouvertes la 3ème édition du Mois de la danse rayonne sur l’ensemble du territoire de MACS, à travers une programmation pour tous les goûts et tous les âges.

Retrouvez le programme sur cc-macs.org .

Sur le territoire de MACS Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org

English : LE MOIS DE LA DANSE

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : LE MOIS DE LA DANSE

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : LE MOIS DE LA DANSE

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

