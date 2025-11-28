Le Mois de la danse Sortie de résidence de Verena Schneider pour la création de Holding on to everything I’ve got Angresse

Kontainer Angresse Landes

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

Spectacle / Performance | 18h30 | Kontainer, Angresse

Sortie de résidence de Verena Schneider pour la création de Holding on to everything I’ve got. Entre cirque contemporain et performance dansée, Holding on to everything I’ve got retrace le paysage intérieur de trois femmes une fille, une mère, une grand-mère.

Gratuit pour les adhérents 2025, adhésion à 5€ .

Kontainer Angresse 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 contact@cc-macs.org

English : Le Mois de la danse Sortie de résidence de Verena Schneider pour la création de Holding on to everything I’ve got

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : Le Mois de la danse Sortie de résidence de Verena Schneider pour la création de Holding on to everything I’ve got

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : Le Mois de la danse Sortie de résidence de Verena Schneider pour la création de Holding on to everything I’ve got

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

