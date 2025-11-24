Le Mois de la danse Spectacle « Hors du monde » Cie Anania Danses, Taoufiq Izzediou Saint-Vincent-de-Tyrosse

Le Mois de la danse Spectacle « Hors du monde » Cie Anania Danses, Taoufiq Izzediou Saint-Vincent-de-Tyrosse lundi 24 novembre 2025.

Auditorium de Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Gratuit

Début : 2025-11-24

2025-11-24

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

Spectacle/ Performance | 18h | Auditorium de Pôle Sud, Saint-Vincent-de-Tyrosse

Cie Anania Danses Taoufiq Izzediou, « Hors du monde », un duo flamboyant danse, guitare électrique et qarqabous, ces castagnettes traditionnelles de la musique gnaoua, se défient et dialoguent dans un jeu crescendo, musique transcendante et corps en transe

Durée 50 min à partir de 10 ans

Partenariat Théâtre de Gascogne

Gratuit, réservation polesud@cc-macs.org .

Auditorium de Pôle Sud Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23 polesud@cc-macs.org

English : Le Mois de la danse Spectacle « Hors du monde » Cie Anania Danses, Taoufiq Izzediou

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : Le Mois de la danse Spectacle « Hors du monde » Cie Anania Danses, Taoufiq Izzediou

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : Le Mois de la danse Spectacle « Hors du monde » Cie Anania Danses, Taoufiq Izzediou

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

