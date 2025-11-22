Le Mois de la danse Spectacle Le Lac des Cygnes de BM Compagnie Rue de la Bastide Moliets-et-Maa

Le Mois de la danse Spectacle Le Lac des Cygnes de BM Compagnie Rue de la Bastide Moliets-et-Maa samedi 22 novembre 2025.

Le Mois de la danse Spectacle Le Lac des Cygnes de BM Compagnie

Rue de la Bastide Centre des séminaires Moliets-et-Maa Landes

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Novembre rime avec danse ! Pour la 3ème année consécutive, le territoire va vivre au rythme du mouvement avec le Mois de la danse.

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la commune de Moliets-et-Maâ présente Le Lac des cygnes par la B&M Compagnie. Une version revisitée du célèbre ballet, qui met l’accent sur la dichotomie des sentiments amoureux. .

Rue de la Bastide Centre des séminaires Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 77 23 23

English : Le Mois de la danse Spectacle Le Lac des Cygnes de BM Compagnie

November rhymes with dance! For the 3rd year running, the region will be living to the rhythm of movement with Dance Month.

German : Le Mois de la danse Spectacle Le Lac des Cygnes de BM Compagnie

November reimt sich auf Tanz! Zum dritten Mal in Folge wird die Region mit dem Tanzmonat im Rhythmus der Bewegung leben.

Italiano :

Novembre fa rima con danza! Per il terzo anno consecutivo, la regione vivrà al ritmo del movimento con il Mese della Danza.

Espanol : Le Mois de la danse Spectacle Le Lac des Cygnes de BM Compagnie

¡Noviembre rima con danza! Por tercer año consecutivo, la región vivirá al ritmo del movimiento con el Mes de la Danza.

L’événement Le Mois de la danse Spectacle Le Lac des Cygnes de BM Compagnie Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2025-08-25 par OTI LAS