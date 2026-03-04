Le mois de la francophonie au Bénin, Institut français du Bénin, Cotonou

Le mois de la francophonie au Bénin 9 – 31 mars Institut français du Bénin

Entrée libre et gratuite sauf mention contraire (voir le programme)

Le mois de la Francophonie au Bénin 2026

Comme chaque année, le groupe des ambassadeurs francophones vous proposent une programmation riche, à l’image de la diversité des cultures représentées au Bénin.

Rendez-vous à l’Institut français du Bénin, du 7 au 31 mars pour écrire, chanter, écouter et lire cette langue, unique et multiple à la fois. Au programme : Cinéma, Concerts, karaoké, rencontres littéraires avec Laura NSFAOU, animations et concours pour les plus jeunes…

Institut français du Bénin Avenue Jean- Paul 2 Cotonou Cotonou 12e Arrondissement Littoral +229 98 84 19 19

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Raphaël Santrinos Laura NSAFOU

