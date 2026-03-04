Le mois de la francophonie au Bénin, Institut français du Bénin, Cotonou

Le mois de la francophonie au Bénin, Institut français du Bénin, Cotonou lundi 9 mars 2026.

Entrée libre et gratuite sauf mention contraire (voir le programme)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-09T09:30:00+01:00 – 2026-03-09T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-31T10:30:00+02:00 – 2026-03-31T21:00:00+02:00

Comme chaque année, le groupe des ambassadeurs francophones vous proposent une programmation riche, à l’image de la diversité des cultures représentées au Bénin.
Rendez-vous à l’Institut français du Bénin, du 7 au 31 mars pour écrire, chanter, écouter et lire cette langue, unique et multiple à la fois. Au programme : Cinéma, Concerts, karaoké, rencontres littéraires avec Laura NSFAOU, animations et concours pour les plus jeunes…

Institut français du Bénin Avenue Jean- Paul 2 Cotonou Cotonou 12e Arrondissement Littoral +229 98 84 19 19
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie Raphaël Santrinos Laura NSAFOU

