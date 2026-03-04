Le mois de la photo, Bordeaux, Bordeaux
Le mois de la photo 1 – 30 avril Bordeaux Gironde
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-01T09:00:00+02:00 – 2026-04-01T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T18:00:00+02:00
34 expositions photographiques en accès libre
Plus de 100 photographes exposés
En avril, la Ville de Bordeaux met à l’honneur la photographie à l’occasion du Mois de la photo, un événement gratuit et accessible à toutes et tous, porté par le dynamisme et la richesse de la scène photographique locale.
Plus de trente expositions investissent la ville, transformant Bordeaux en un vaste territoire de création et de rencontres, où œuvres, artistes et publics se croisent dans les lieux culturels comme dans l’espace public.
Claudine Doury, Dans la taïga sibérienne, 1991 © Agence VU’ | Adagp, Paris 2026 / Cdanslaboite.