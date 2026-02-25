Le Mois de la photo du 14e, La photo de rue, la photo dans la rue

La 3e édition du Mois de la photo du 14e, après

deux premières éditions en 2022 et 2024, rassemble 34 expositions durant le

mois de mars 2026. L’opération, portée par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre et

la Mairie du 14e, est dédiée à la photo de rue.

26 expositions sont issues d’un appel à candidatures ouvert aux

habitants du 14e, aux personnes qui y travaillent ou qui sont

membres d’une association de l’arrondissement. Photographes professionnels et

photographes amateurs pouvaient postuler. 2 000 images ont été reçues, une

soixantaine de séries individuelles et environ 600 photographies sur les deux

thèmes proposés pour des expositions collectives : Temps de pluie et bars,

cafés, bistrot.

Parallèlement, Alain Keler, photographe de l’agence MYOP, est

l’invité de cette édition pour une exposition de ses images faites alors qu’il

était jeune photographe à New York.

13 expositions sont installées dans les rues du 14e,

sur les grilles de parc et squares et dans le célèbre cloître de Port-Royal au

sein de l’hôpital Cochin-Port-Royal, AP-HP. 13 autres prennent place dans

divers bâtiments, du conservatoire Darius Milhaud à des maisons de la Cité

Internationale Universitaire, de la maison des pratiques artistiques des

amateurs Broussais à la galerie du Montparnasse.

8 autres expositions forment une programmation satellite et

éclectique, avec des acteurs aussi divers que le Musée de la Libération de

Paris-Musée du général Leclerc pour son exposition sur Robert Capa, photographe

de guerre, les plateaux urbains La roche et Village de Reille avec leurs

photographes en résidence, la présentation d’ateliers dans les locaux du

Photoclub Paris Val-de-Bièvre… Certaines relèvent de la thématique

photographie de rue, d’autres explorent d’autres univers.

Des actions de médiation s’ajoutent au volet expositions avec

des rencontres avec les photographes ou des visites guidées. La bibliothèque

Georges Brassens, 38 rue Gassendi, proposera aussi le 6 mars à 19h, une

projection du documentaire de Lee Shulman, I

am Martin Parr.

Le Mois de la photo du 14e

se veut un événement fédérateur et populaire, valorisant les photographes du 14e,

mettant la culture au plus près des habitants@. Les expositions sont toutes

gratuites, en extérieur bien sûr, mais aussi en intérieur. Une seule exception,

l’exposition de Robert Capa au Musée de la

Libération de Paris-Musée du général Leclerc. Les expositions maillent les

divers quartiers du 14e arrondissement pour rendre la photographie

accessible à tous.

Du dimanche 01 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

gratuit Tout public.

https://www.photo-bievre.org/ moisdelaphoto14@orange.fr



