Le Mois de la photo du 14e, La photo de rue, la photo dans la rue
Le Mois de la photo du 14e, La photo de rue, la photo dans la rue dimanche 1 mars 2026.
La 3e édition du Mois de la photo du 14e, après
deux premières éditions en 2022 et 2024, rassemble 34 expositions durant le
mois de mars 2026. L’opération, portée par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre et
la Mairie du 14e, est dédiée à la photo de rue.
26 expositions sont issues d’un appel à candidatures ouvert aux
habitants du 14e, aux personnes qui y travaillent ou qui sont
membres d’une association de l’arrondissement. Photographes professionnels et
photographes amateurs pouvaient postuler. 2 000 images ont été reçues, une
soixantaine de séries individuelles et environ 600 photographies sur les deux
thèmes proposés pour des expositions collectives : Temps de pluie et bars,
cafés, bistrot.
Parallèlement, Alain Keler, photographe de l’agence MYOP, est
l’invité de cette édition pour une exposition de ses images faites alors qu’il
était jeune photographe à New York.
13 expositions sont installées dans les rues du 14e,
sur les grilles de parc et squares et dans le célèbre cloître de Port-Royal au
sein de l’hôpital Cochin-Port-Royal, AP-HP. 13 autres prennent place dans
divers bâtiments, du conservatoire Darius Milhaud à des maisons de la Cité
Internationale Universitaire, de la maison des pratiques artistiques des
amateurs Broussais à la galerie du Montparnasse.
8 autres expositions forment une programmation satellite et
éclectique, avec des acteurs aussi divers que le Musée de la Libération de
Paris-Musée du général Leclerc pour son exposition sur Robert Capa, photographe
de guerre, les plateaux urbains La roche et Village de Reille avec leurs
photographes en résidence, la présentation d’ateliers dans les locaux du
Photoclub Paris Val-de-Bièvre… Certaines relèvent de la thématique
photographie de rue, d’autres explorent d’autres univers.
Des actions de médiation s’ajoutent au volet expositions avec
des rencontres avec les photographes ou des visites guidées. La bibliothèque
Georges Brassens, 38 rue Gassendi, proposera aussi le 6 mars à 19h, une
projection du documentaire de Lee Shulman, I
am Martin Parr.
Le Mois de la photo du 14e
se veut un événement fédérateur et populaire, valorisant les photographes du 14e,
mettant la culture au plus près des habitants@. Les expositions sont toutes
gratuites, en extérieur bien sûr, mais aussi en intérieur. Une seule exception,
l’exposition de Robert Capa au Musée de la
Libération de Paris-Musée du général Leclerc. Les expositions maillent les
divers quartiers du 14e arrondissement pour rendre la photographie
accessible à tous.
Du dimanche 01 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :
gratuit Tout public.
Date(s) :
https://www.photo-bievre.org/ moisdelaphoto14@orange.fr