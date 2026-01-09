Le Mois de la Plèchie Villapourçon Villapourçon
Hameau de Sanglier Villapourçon Nièvre
Début : 2026-02-14 09:00:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
2026-02-14
Atelier de l’Ecomusée du Morvan
Atelier plèchie, toute la journée à Villapourçon. Rendez-vous à 9h au hameau de Sanglier.
Le Mois de la Plèchie revient sur le territoire du 5 février au 14 mars 2026 avec 25 ateliers ouverts à toutes et tous !
C’est l’occasion pour le Parc et pour l’Association des Plècheux du Morvan de perpétuer cette technique d’entretien des haies vives qui consiste à inciser, coucher et entrelacer des branches vivantes entre des pieux afin de former une clôture et de favoriser la reprise de la végétation. Pratiquée pendant des siècles dans le Morvan, elle reste aujourd’hui une pratique pertinente pour préserver les haies, le bocage, la biodiversité et les sols.
La réservation est OBLIGATOIRE par mail à l’adresse ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org ou au 03 86 78 79 10 (pensez à laisser un message avec vos coordonnées si besoin).
Tous les détails pratiques seront communiqués à l’inscription.
Participation 5€ (adhésion à l’Association des Plècheux du Morvan)
Retrouvez toutes les autres dates du Mois de la Plèchie sur le site internet du Parc https://www.parcdumorvan.org/le-parc-en-actions/ecomusee-et-patrimoine/lecomusee-du-morvan/les-ateliers-de-lecomusee-le-mois-de-la-plechie/ .
Hameau de Sanglier Villapourçon 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org
