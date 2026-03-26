Le Mois de la Terre

SAINT-BERTHEVIN Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 09:00:00

fin : 2026-05-07 20:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Le Mois de la Terre revient pour une nouvelle édition, du 7 avril au 7 mai prochains !

Organisé par le centre social Le Lien et de nombreux partenaires.

Pendant tout ce mois, de nombreuses animations et ateliers seront proposés pour tous les publics atelier manuel autour du plastique, atelier vélo, visite des Jardins Familiaux, atelier cuisine anti-gaspi, atelier autour des plantes midicinales, etc…

Le tout se clôturera le jeudi 7 mai prochain avec une journée exceptionnelle, riche en animations, et une réprésentation du spectacle Apocalypse par la Cie Marzouk Machine au Reflet. .

SAINT-BERTHEVIN Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 85 68 00 12 accueil.lelien@ville-saint-berthevin.fr

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English :

Earth Month is back again, from April 7 to May 7!

Organized by Le Lien social center and numerous partners.

L’événement Le Mois de la Terre Saint-Berthevin a été mis à jour le 2026-03-23 par LAVAL TOURISME