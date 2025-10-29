Le Mois de l’Imaginaire Sancerre

Participez au Mois de l’Imaginaire en écrivant un texte inspiré des peintures abstraites de Christelle !

L’exposition Le Mois de l’Imaginaire présente les peintures abstraites de Christelle.

Le public est invité à laisser libre cours à sa créativité en écrivant des textes inspirés par les tableaux, poèmes, histoires, chansons ou textes courts, soit à la maison, soit sur place.

Une sélection des créations sera lue à voix haute lors d’un moment de partage le 2 novembre à 17h.

Vernissage le 10 octobre à 18h30 .

Place Saint-Père Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire petitemaisondelaculture@ville-sancerre.com

