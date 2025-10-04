Le mois des écaillers à la Cité de l’huître Cité de l’Huître Marennes-Hiers-Brouage

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : Samedi 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

2025-10-04

La Cité de l’Huître vous propose de découvrir l’univers ostréicole durant le mois de l’écailler.

Cité de l’Huître BP60038 Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 78 98 contact@cite-huitre.com

English : Shuckers’ month at the Cité de l’huître

The Cité de l’Huître invites you to discover the world of oyster farming during Shucking Month.

German : Der Monat der Schuppenzüchter in der Cité de l’huître (Austernstadt)

Die Cité de l?Huître (Austernstadt) lädt Sie ein, die Welt der Austernzucht während des Schalentiermonats zu entdecken.

Italiano :

La Cité de l’Huître vi invita a scoprire il mondo dell’ostricoltura durante il Mese dei molluschi.

Espanol : Mes de los shuckers en la Cité de l’huître

La Cité de l’Huître le invita a descubrir el mundo de la ostricultura durante el Mes del Marisco.

L’événement Le mois des écaillers à la Cité de l’huître Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes