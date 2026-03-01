Le Mois des P’tites Oreilles Concert Friandises musicales (0-3 ans) Place de la Porte de Rouen Honfleur

Le Mois des P’tites Oreilles Concert Friandises musicales (0-3 ans)

Pour la 16e édition du Mois des P’tites Oreilles, la Médiathèque met en avant, tout le mois de mars, la participation des tout-petits (0-3 ans) et des structures d’accueil des jeunes enfants locales, la valorisation de leurs réalisations dans un espace culturel ouvert à tous·tes.

Concert pour les 0-3 ans Friandises musicales par Benjamin André, musicien

2 séances à 10h30 et 11h30

Places limitées (2 x 20 places)

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Pour la 16e édition du Mois des P’tites Oreilles, la Médiathèque met en avant, tout le mois de mars, la participation des tout-petits (0-3 ans) et des structures d’accueil des jeunes enfants locales, la valorisation de leurs réalisations dans un espace culturel ouvert à tous·tes, l’intergénérationnel, la rencontre avec des artistes et le spectacle vivant, l’éveil culturel au sens large (contes, musique…). .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : Le Mois des P’tites Oreilles Concert Friandises musicales (0-3 ans)

For the 16th edition of the Mois des P’tites Oreilles, the Médiathèque is putting the spotlight throughout March on the participation of toddlers (0-3 years) and local childcare facilities, showcasing their creations in a cultural space open to all.

