Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados
Début : 2026-03-14 10:30:00
fin : 2026-03-14 11:30:00
2026-03-14 2026-03-28
Pour la 16e édition du Mois des P’tites Oreilles, la Médiathèque met en avant, tout le mois de mars, la participation des tout-petits (0-3 ans) et des structures d’accueil des jeunes enfants locales, la valorisation de leurs réalisations dans un espace culturel ouvert à tous·tes, l’intergénérationnel, la rencontre avec des artistes et le spectacle vivant, l’éveil culturel au sens large (contes, musique…).
Samedi 14 mars à 10h30 et à 11h30
Animation-histoire pour les 0-3 ans
Le petit bonhomme de pain d’épices
par les conteuses Dominique Hostache et Anne Desvaux
Samedi 28 mars à 10h30 et à 11h30
Concert pour les 0-3 ans
Friandises musicales
avec Benjamin André, musicien .
Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr
English : Le Mois des P’tites Oreilles
For the 16th edition of the Mois des P’tites Oreilles, the Médiathèque is putting the spotlight throughout March on the participation of toddlers (0-3 years) and local childcare facilities, showcasing their creations in a cultural space open to all.
