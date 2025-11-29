Le mois des p’tits mômes Les porteurs d’eau Rue Hambuhren Verson

Début : 2025-11-29 10:30:00

fin : 2025-11-29 15:00:00

2025-11-29

Éveiller les cœurs de pierre avec l’eau et les enfants. Traversez la mer jusqu’à l’île des menhirs, guidés par les chants de baleines et les éclats d’eau. Du théâtre sonore pour toute la famille.

Nous sommes les porteurs d’eau et nous la portons aux menhirs.

Ensemble, il va falloir traverser la mer jusqu’à l’île des menhirs, accompagnés par le chant des baleines et le son des vagues.

Chaque menhir a un cœur qui a besoin d’eau pour résonner, alors, avec l’aide des enfants, tapons et soufflons sur l’eau, dansons pour qu’il se réveille.

On a réussi ! Le cœur s’illumine de couleur rouge, il bat au rythme de l’eau et vibre au son du cristal !

Un voyage sensoriel et participatif où souffle, danse et musique réveillent la magie enfouie dans la pierre.

Cie Marmousse. Public famille, 0-3 ans.

Sur réservation auprès de l@ bibliothèque .

Rue Hambuhren L@ bibliothèque de Verson Verson 14790 Calvados Normandie +33 2 31 26 44 80 labibliotheque@ville-verson.fr

English : Le mois des p’tits mômes Les porteurs d’eau

Awaken stone hearts with water and children. Cross the sea to Menhir Island, guided by whale songs and splashing water. Sound theater for the whole family.

German : Le mois des p’tits mômes Les porteurs d’eau

Erwecken Sie die steinernen Herzen mit Wasser und Kindern. Überqueren Sie das Meer zur Insel der Hinkelsteine, geleitet von Walgesängen und Wasserspritzern. Klangtheater für die ganze Familie.

Italiano :

Risvegliare i cuori di pietra con l’acqua e i bambini. Attraversate il mare fino all’isola di Menhir, guidati dai canti delle balene e dagli spruzzi d’acqua. Un teatro sonoro per tutta la famiglia.

Espanol :

Despierte corazones de piedra con agua y niños. Cruce el mar hasta la isla Menhir, guiado por cantos de ballenas y salpicaduras de agua. Teatro sonoro para toda la familia.

