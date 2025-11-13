Le mois des tout petits Danse Mamdanser avec bébé Médiathèque Armel de Wismes Pornic

Le mois des tout petits Danse Mamdanser avec bébé Médiathèque Armel de Wismes Pornic jeudi 13 novembre 2025.

Le mois des tout petits Danse Mamdanser avec bébé

Médiathèque Armel de Wismes 35 Rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-13 15:00:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Atelier danse parent/bébé pour créer du lien, découvrir émotions et sensations. Animée par Emeline Moreau et la Compagnie Birds

Créez une bulle de complicité avec votre tout-petit grâce à cet atelier de danse pour les enfants de 1 mois à 1 an.

Cette séance est une merveilleuse occasion de partager des temps de joie et de complicité avec votre enfant. L’objectif est d’aller à la découverte des émotions et des sensations corporelles.

C’est une expérience qui permet de

Renforcer le lien d’attachement.

Stimuler l’éveil sensoriel de l’enfant.

Offrir un espace de détente et de plaisir pour les parents.

Découvrir et nommer les émotions dans un cadre sécurisé et ludique.

Médiathèque Armel de Wismes 35 Rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr

English :

Parent/baby dance workshop for bonding, emotions and sensations. Led by Emeline Moreau and Compagnie Birds

German :

Eltern/Baby-Tanzworkshop, um eine Bindung aufzubauen, Emotionen und Empfindungen zu entdecken. Geleitet von Emeline Moreau und der Compagnie Birds

Italiano :

Un laboratorio di danza genitori/bambini per creare un legame e scoprire emozioni e sensazioni. Condotto da Emeline Moreau e dalla Compagnie Birds

Espanol :

Un taller de danza padres/bebés para crear un vínculo y descubrir emociones y sensaciones. A cargo de Emeline Moreau y Compagnie Birds

