Le mois des tout petits fais moi peur Médiathèque Armel de Wismes Pornic

Le mois des tout petits fais moi peur

Médiathèque Armel de Wismes 35 Rue Tartifume Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-11-05 10:30:00

fin : 2025-11-05 11:00:00

2025-11-05

Des lectures proposées par l’association Clef des Familles à la médiathèque Armel de Wismes.

Des frissons et des rires garantis pour toute la famille !

À l’approche des longues soirées, venez partager un moment de lecture réconfortant… et légèrement terrifiant ! Cette séance spéciale est dédiée au thème du frisson, avec des histoires choisies pour faire vibrer petits et grands.

Au programme

Des contes et histoires pleines de mystère et d’aventure.

Des récits courts pour des frissons amusants.

Un moment de partage familial sous le signe de l’imaginaire.

Médiathèque Armel de Wismes 35 Rue Tartifume Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 65 90 contact@mediatheque-pornic.fr

English :

Readings offered by the Clef des Familles association at the Armel de Wismes media library.

German :

Lesungen, die von der Vereinigung Clef des Familles in der Mediathek Armel de Wismes angeboten werden.

Italiano :

Letture organizzate dall’associazione Clef des Familles presso la biblioteca multimediale Armel de Wismes.

Espanol :

Lecturas organizadas por la asociación Clef des Familles en la biblioteca multimedia Armel de Wismes.

