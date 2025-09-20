Le mois du climat en Mayenne: ciné-mobilité Cinéma Yves Robert Évron

Le mois du climat en Mayenne: ciné-mobilité Cinéma Yves Robert Évron samedi 20 septembre 2025.

Le mois du climat en Mayenne: ciné-mobilité

Cinéma Yves Robert 3 place de la Perrière Évron Mayenne

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:00:00

2025-09-20

Virage vers le futur

Comment nous déplacerons-nous dans nos campagnes dans quelques années ? Venez voir un film présentant l’état des lieux de la mobilité en zone rurale et des solutions alternatives. On y

trouvera notamment des témoignages, des expérimentations, des projets sur des nouveaux modes de déplacement, des incitations à changer ses habitudes. Alors en route !

Gratuit Animation organisée par la Communauté de communes des Coëvrons .

Cinéma Yves Robert 3 place de la Perrière Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 02 17 55 59 developpement-local@coevrons.fr

English :

Turning towards the future

German :

Kurve in die Zukunft

Italiano :

Volteggiare verso il futuro

Espanol :

Hacia el futuro

L’événement Le mois du climat en Mayenne: ciné-mobilité Évron a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons