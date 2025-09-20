Le mois du climat en Mayenne: ciné-mobilité Cinéma Yves Robert Évron
Le mois du climat en Mayenne: ciné-mobilité Cinéma Yves Robert Évron samedi 20 septembre 2025.
Le mois du climat en Mayenne: ciné-mobilité
Cinéma Yves Robert 3 place de la Perrière Évron Mayenne
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 16:00:00
2025-09-20
Virage vers le futur
Comment nous déplacerons-nous dans nos campagnes dans quelques années ? Venez voir un film présentant l’état des lieux de la mobilité en zone rurale et des solutions alternatives. On y
trouvera notamment des témoignages, des expérimentations, des projets sur des nouveaux modes de déplacement, des incitations à changer ses habitudes. Alors en route !
Gratuit Animation organisée par la Communauté de communes des Coëvrons .
Cinéma Yves Robert 3 place de la Perrière Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 02 17 55 59 developpement-local@coevrons.fr
English :
Turning towards the future
German :
Kurve in die Zukunft
Italiano :
Volteggiare verso il futuro
Espanol :
Hacia el futuro
