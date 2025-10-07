Le mois du Climat en Mayenne: Conférence « les Joyaux de la Mayenne » Centre social « le Trait d’Union » Évron

Début : 2025-10-07 18:30:00

fin : 2025-10-07 20:00:00

2025-10-07

Animée par Bruno EBRARDT photographe animalier passionné et grand amoureux de la nature, venez explorez les Joyaux de la Mayenne grâce aux anecdotes croustillantes

de Bruno. Laissez-vous emporter au coeur de la nature ! .

Centre social « le Trait d’Union » 32 bis rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 63 22

