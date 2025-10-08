Le mois du climat Mission mobilité Médiathèque Victor Hugo Gorron

Médiathèque Victor Hugo 7 Grande Rue Gorron Mayenne

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

Pour la 2ème édition du Mois du Climat, participez à la Mission Mobilité

Grâce aux quiz et aux défis du jeu de l’oie PAZAPA, venez vous interroger sur vos habitudes de mobilité en famille et découvrir toutes les solutions qui existent pour bouger différemment !

Inscription auprès de la médiathèque au 02 43 03 31 70

Proposée par la Communauté de communes du Bocage Mayennais et animée par Synergies 53 .

Médiathèque Victor Hugo 7 Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 bonjour@synergie53.fr

English :

For the 2nd edition of Climate Month, take part in the Mobility Mission

German :

Nehmen Sie im 2. Klimamonat an der Mobilitätsmission teil

Italiano :

Per la seconda edizione del Mese del Clima, partecipate alla Missione di Mobilità

Espanol :

Para la 2ª edición del Mes del Clima, participe en la Misión de Movilidad

