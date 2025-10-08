Le mois du climat Mission mobilité Médiathèque Victor Hugo Gorron
Le mois du climat Mission mobilité Médiathèque Victor Hugo Gorron mercredi 8 octobre 2025.
Le mois du climat Mission mobilité
Médiathèque Victor Hugo 7 Grande Rue Gorron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-08
Date(s) :
2025-10-08
Pour la 2ème édition du Mois du Climat, participez à la Mission Mobilité
Grâce aux quiz et aux défis du jeu de l’oie PAZAPA, venez vous interroger sur vos habitudes de mobilité en famille et découvrir toutes les solutions qui existent pour bouger différemment !
–
Inscription auprès de la médiathèque au 02 43 03 31 70
Proposée par la Communauté de communes du Bocage Mayennais et animée par Synergies 53 .
Médiathèque Victor Hugo 7 Grande Rue Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 31 70 bonjour@synergie53.fr
English :
For the 2nd edition of Climate Month, take part in the Mobility Mission
German :
Nehmen Sie im 2. Klimamonat an der Mobilitätsmission teil
Italiano :
Per la seconda edizione del Mese del Clima, partecipate alla Missione di Mobilità
Espanol :
Para la 2ª edición del Mes del Clima, participe en la Misión de Movilidad
L’événement Le mois du climat Mission mobilité Gorron a été mis à jour le 2025-09-03 par Bocage Mayennais Tourisme