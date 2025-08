Le mois du climat visite de Maine Ateliers Gorron

2ème édition du Mois du Climat visite d’une entreprise pas comme les autres

Venez visiter Maine Ateliers à Gorron, entreprise adaptée et engagée qui propose aux entreprises, collectivités et particuliers des services et des solutions conçus dans une optique de développement durable.

Sa finalité est l’insertion durable de personnes en situation de handicap et éloignées de l’emploi.

Samedi 24 septembre 2025, à 16h et 17h

Durée de la visite 1h

Inscription auprès de Maine Ateliers (10 places par créneau) :

contact@maineateliers.com ou 02 43 08 66 51

Proposé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Mayenne .

rue Denis Papin Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 66 51 contact@maineateliers.com

English :

2nd Climate Month: visit a company like no other

German :

2. Ausgabe des Klimamonats: Besuch eines nicht alltäglichen Unternehmens

Italiano :

2° Mese del Clima: visita a un’azienda senza eguali

Espanol :

2º Mes del Clima: visita a una empresa sin igual

