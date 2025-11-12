Le mois du Doc à Fougères Cultiver la Forêt Fougères

2 Esplanade Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12

Dans le cadre du Mois du film documentaire, organisé en partenariat avec les associations Comptoir du Doc et Images en Bibliothèques, venez découvrir une sélection de films du réel, suivis de temps d’échange et de discussion avec les cinéastes, qui vous ouvriront les coulisses de leur travail.

Cultiver la Forêt En présence de la cheffe-opératrice du film, Lara Laigneau

En Bretagne, on ne laisse pas gratuitement de la place à la forêt. Les massifs boisés sont généralement situés sur des sols pauvres jugés peu intéressants pour l’agriculture . À l’hiver 2019, Léa est devenue propriétaire d’un ensemble forestier d’une vingtaine d’hectares en Ille-et-Vilaine. Un engagement singulier, mais surtout collectif, prend forme pour cultiver la forêt. .

