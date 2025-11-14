Le mois du doc à Simiane Simiane-la-Rotonde
Salle Polyvalente Pierre Martel Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Projection gratuite du documentaire Sirènes de Dieppe, suivie d’un échange avec le réalisateur Nicolas Engel.
Salle Polyvalente Pierre Martel Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 20 40 08 info.vivreasimiane@aol.com
English :
Free screening of the documentary: Sirènes de Dieppe, followed by a discussion with director Nicolas Engel.
German :
Kostenlose Vorführung des Dokumentarfilms: Sirènes de Dieppe, gefolgt von einem Gespräch mit dem Regisseur Nicolas Engel.
Italiano :
Proiezione gratuita del documentario Sirènes de Dieppe, seguita da un dibattito con il regista Nicolas Engel.
Espanol :
Proyección gratuita del documental Sirènes de Dieppe, seguida de un coloquio con el director Nicolas Engel.
