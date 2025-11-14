Le mois du doc à Simiane Simiane-la-Rotonde

Le mois du doc à Simiane

Salle Polyvalente Pierre Martel Simiane-la-Rotonde Alpes-de-Haute-Provence

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Projection gratuite du documentaire Sirènes de Dieppe, suivie d’un échange avec le réalisateur Nicolas Engel.

Salle Polyvalente Pierre Martel Simiane-la-Rotonde 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 20 40 08 info.vivreasimiane@aol.com

English :

Free screening of the documentary: Sirènes de Dieppe, followed by a discussion with director Nicolas Engel.

German :

Kostenlose Vorführung des Dokumentarfilms: Sirènes de Dieppe, gefolgt von einem Gespräch mit dem Regisseur Nicolas Engel.

Italiano :

Proiezione gratuita del documentario Sirènes de Dieppe, seguita da un dibattito con il regista Nicolas Engel.

Espanol :

Proyección gratuita del documental Sirènes de Dieppe, seguida de un coloquio con el director Nicolas Engel.

