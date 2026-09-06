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AGENDA · Aniane

LE MOIS DU DOC Aniane

vendredi 27 novembre 2026 · Aniane

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Adresse
50 Boulevard Félix Giraud
Ville
34150 Aniane
Département
Hérault
Tarif

Aniane

LE MOIS DU DOC

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Retrouvez un cycle de projections placé sous le signe du contre-courant à l’occasion du Mois du Film Documentaire.
A l’occasion du Mois du Film Documentaire, le réseau de bibliothèques de la vallée de l’Hérault propose un cycle de projections placé sous le signe du contre-courant : des films qui interrogent nos certitudes, déplacent les regards et ouvrent d’autres manières de comprendre le monde.
Projection du documentaire «Un bon début» de Agnès Molia et Xabi Molia.   .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 54 46 34 

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English : LE MOIS DU DOC

Check out a series of screenings dedicated to offbeat films as part of Documentary Film Month.

L’événement LE MOIS DU DOC Aniane a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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