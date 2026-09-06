Informations pratiques

Aniane

LE MOIS DU DOC

50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Retrouvez un cycle de projections placé sous le signe du contre-courant à l’occasion du Mois du Film Documentaire.

A l’occasion du Mois du Film Documentaire, le réseau de bibliothèques de la vallée de l’Hérault propose un cycle de projections placé sous le signe du contre-courant : des films qui interrogent nos certitudes, déplacent les regards et ouvrent d’autres manières de comprendre le monde.

Projection du documentaire «Un bon début» de Agnès Molia et Xabi Molia. .

50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 54 46 34

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English : LE MOIS DU DOC

Check out a series of screenings dedicated to offbeat films as part of Documentary Film Month.

L’événement LE MOIS DU DOC Aniane a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT