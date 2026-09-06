LE MOIS DU DOC Aniane
vendredi 27 novembre 2026 · Aniane
Informations pratiques
Aniane
LE MOIS DU DOC
50 Boulevard Félix Giraud Aniane Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
Retrouvez un cycle de projections placé sous le signe du contre-courant à l’occasion du Mois du Film Documentaire.
A l’occasion du Mois du Film Documentaire, le réseau de bibliothèques de la vallée de l’Hérault propose un cycle de projections placé sous le signe du contre-courant : des films qui interrogent nos certitudes, déplacent les regards et ouvrent d’autres manières de comprendre le monde.
Projection du documentaire «Un bon début» de Agnès Molia et Xabi Molia. .
50 Boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 54 46 34
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English : LE MOIS DU DOC
Check out a series of screenings dedicated to offbeat films as part of Documentary Film Month.
L’événement LE MOIS DU DOC Aniane a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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