Le mois du doc AquaCiné Route de Rostrenen Gouarec

Route de Rostrenen Centre aquatique du Blavet Gouarec Côtes-d’Armor
Début : 2025-11-01 17:30:00
2025-11-01
Soirée d’ouverture du Mois du doc au Centre aquatique du Blavet
Plongez dans l’ouverture du Mois du film documentaire
Rendez-vous à Gouarec au Centre aquatique du Blavet pour nous épater en nous montrant votre meilleure brasse !
3 courts-métrages à regarder dans l’eau
La natation par Jean Taris de Jean Vigo
Papillon de Florence Miailhe
Hopptornet de Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson
Sur réservation moisdudoc@tyfilms.fr
Org. Ty Films Le Mois du Film Documentaire en Côtes d’Armor .
Route de Rostrenen Centre aquatique du Blavet Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne
