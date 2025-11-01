Le mois du doc AquaCiné Route de Rostrenen Gouarec

Le mois du doc AquaCiné Route de Rostrenen Gouarec samedi 1 novembre 2025.

Le mois du doc AquaCiné

Route de Rostrenen Centre aquatique du Blavet Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 17:30:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Soirée d’ouverture du Mois du doc au Centre aquatique du Blavet

Plongez dans l’ouverture du Mois du film documentaire

Rendez-vous à Gouarec au Centre aquatique du Blavet pour nous épater en nous montrant votre meilleure brasse !

3 courts-métrages à regarder dans l’eau

La natation par Jean Taris de Jean Vigo

Papillon de Florence Miailhe

Hopptornet de Maximilien Van Aertryck et Axel Danielson

Sur réservation moisdudoc@tyfilms.fr

Org. Ty Films Le Mois du Film Documentaire en Côtes d’Armor .

Route de Rostrenen Centre aquatique du Blavet Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le mois du doc AquaCiné Gouarec a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh