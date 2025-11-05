Le mois du doc Atelier Stop Motion à Saint Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt

Le mois du doc Atelier Stop Motion à Saint Laurent d’Olt

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt Aveyron

Le « Mois du film documentaire » est de retour en Aveyron avec pour thématique « Terre nourricière ». Cette année, 20 projections de films et 29 animations organisées par les bibliothèques Aveyronnaises vous attendent.

Rendez-vous mercredi 5 novembre de 14h à 17h à la médiathèque de Saint Laurent d’Olt pour Créer un spot engagé en faveur de la biodiversité et du respect de la planète !

Cet atelier invite les participants à explorer l’animation en stop motion en donnant vie aux éléments naturels qui façonnent notre environnement. Germination des graines, ruissellement des rivières, enracinement des plantes … Chaque phénomène devient un personnage à part entière dans une histoire animée, mettant en lumière les cycles essentiels de la nature.

Pour 10 participants inscription obligatoire au 05 65 78 40 39 ou par mail bibliostlaurentdolt@gmail.com.

Public ado, adultes .

33 rue principale Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 78 40 39 bibliostlaurentdolt@gmail.com

English :

The « Month of Documentary Film » is back in Aveyron, with « Terre nourricière » as its theme. This year, 20 film screenings and 29 events organized by Aveyron libraries await you.

German :

Der « Monat des Dokumentarfilms » ist zurück im Aveyron und steht unter dem Motto « Terre nourricière » (Mutter Erde). In diesem Jahr erwarten Sie 20 Filmvorführungen und 29 Veranstaltungen, die von den Bibliotheken des Aveyron organisiert werden.

Italiano :

Il « Mese del cinema documentario » torna in Aveyron, con il tema « Madre Terra ». Quest’anno sono previste 20 proiezioni di film e 29 eventi organizzati dalle biblioteche dell’Aveyron.

Espanol :

Vuelve el « Mes del cine documental » en Aveyron, con el tema de la « Madre Tierra ». Este año habrá 20 proyecciones y 29 actos organizados por las bibliotecas del Aveyron.

