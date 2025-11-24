Le mois du doc: Atlas Occulto Place de la libération La Réole

Le mois du doc: Atlas Occulto

Place de la libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 6.9 – 6.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

En Espagne, tout au long du XXeme siècle, plus de trois cents villages ont été ennoyés dans les lacs des barrages hydrauliques, phénomène massif comme dans aucun autre pays d’Europe. Et il n’y a aucune cartographie officielle ni aucun inventaire exhaustif de ces villages. Un vide de mémoire qui a amené Anne-Laure Boyer, artiste et réalisatrice du film, à entreprendre d’en faire la cartographie. Atlas Oculto est un film qui explore l’imaginaire de ce peuple de l’eau, effacé de toutes les cartes, et de la mémoire collective. C’est une itinérance entre plusieurs lieux et plusieurs mondes, le passé et le présent, les villages d’autrefois et ce qu’il en reste aujourd’hui. L’atlas prend forme dans le chemin qui se dessine entre les espaces transformés, les images d’archives, les souvenirs et les luttes des habitants, anciens et actuels. .

Place de la libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 066378498 cecilecinemarex@gmail.com

English : Le mois du doc: Atlas Occulto

German : Le mois du doc: Atlas Occulto

Italiano :

Espanol : Le mois du doc: Atlas Occulto

L’événement Le mois du doc: Atlas Occulto La Réole a été mis à jour le 2025-11-12 par OT de l’Entre-deux-Mers