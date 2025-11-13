Le mois du doc Atlas Oculto Saint-Pantaléon-de-Larche

Le mois du doc Atlas Oculto

Un film de Anne-Laure Boyer 2025 63 min L’Atelier documentaire

En Espagne, de nombreux villages furent noyés après la guerre sous les barrages hydrauliques. Le phénomène était massif, plus que dans tout autre pays d’Europe. Le film explore la mentalité de la communauté restante, effacée de la carte et de la mémoire collective. Je révèle l’atlas caché en parcourant les paysages modifiés par l’Homme.

Je rassemble la mémoire éclatée des villageois, au sein d’un village symbolique en argile fait à la main.

