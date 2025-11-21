Le mois du doc avec Charlotte de Champfleury Monsempron-Libos

Le mois du doc avec Charlotte de Champfleury

Le cinéma Liberty organise un ciné rencontre avec la réalisatrice du film Un feu de charme , Charlotte de Champfleury.

Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20 cine-liberty@wanadoo.fr

English : Le mois du doc avec Charlotte de Champfleury

The Liberty cinema is organizing a ciné rencontre with the director of the film Un feu de charme , Charlotte de Champfleury.

German : Le mois du doc avec Charlotte de Champfleury

Das Kino Liberty organisiert ein Ciné rencontre mit der Regisseurin des Films Un feu de charme , Charlotte de Champfleury.

Italiano :

Il cinema Liberty organizza un ciné rencontre con la regista del film Un feu de charme , Charlotte de Champfleury.

Espanol : Le mois du doc avec Charlotte de Champfleury

El cine Liberty organiza un ciné rencontre con la directora de la película Un feu de charme , Charlotte de Champfleury.

