Le mois du doc Boussac

Le mois du doc

Place de L Hôtel de ville Boussac Creuse

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

le sentier des absents réalisé par Eugénie Zvonkine 2027 57 minutes.

Enceinte de 4 mois, je perds ma deuxième fille Marie par interruption médicale de grossesse. Cette expérience douloureuse et éminemment personnelle port un nom le deuil périnatal .

Place de L Hôtel de ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13

