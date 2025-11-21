Le mois du doc Boussac
Le mois du doc Boussac vendredi 21 novembre 2025.
Le mois du doc
Place de L Hôtel de ville Boussac Creuse
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
le sentier des absents réalisé par Eugénie Zvonkine 2027 57 minutes.
Enceinte de 4 mois, je perds ma deuxième fille Marie par interruption médicale de grossesse. Cette expérience douloureuse et éminemment personnelle port un nom le deuil périnatal .
Place de L Hôtel de ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 18 01 00 13
