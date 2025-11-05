Le mois du doc, cinéma à Naucelle

Naucelle Aveyron

Terre Nourricière , un cycle de documentaires du 2 au 27 novembre 2025 en Aveyron, célèbre la terre, le monde paysan et les liens qui nous unissent à notre environnement.

Dans le cadre du Mois du Doc 2025, la Médiathèque de l’Aveyron propose Terre Nourricière , une série de projections gratuites à travers le département, autour des thématiques agricoles et environnementales.

À Naucelle, rendez-vous le 5 novembre à 20h30 au complexe sportif pour une soirée cinéma avec les films Je ne veux pas être paysan de T. Le Cras et Une famille de paysans Dangers en pays chartrain de J. Krier et JC Bergeret.

Ces séances seront suivies d’échanges et de moments conviviaux, ouverts à toutes et tous.

Une belle occasion de (re)découvrir ceux qui nourrissent nos territoires et notre avenir. .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 86 20 mediatheque@aveyron.fr

English :

Terre Nourricière , a series of documentaries from November 2 to 27, 2025 in Aveyron, France, celebrates the land, the farming world and the ties that bind us to our environment.

German :

Terre Nourricière , ein Dokumentarfilmzyklus vom 2. bis 27. November 2025 im Aveyron, feiert die Erde, die Welt der Bauern und die Verbindungen, die uns mit unserer Umwelt verbinden.

Italiano :

Terre Nourricière , una serie di documentari dal 2 al 27 novembre 2025 in Aveyron, celebra la terra, il mondo agricolo e i legami che ci uniscono al nostro ambiente.

Espanol :

Terre Nourricière , una serie de documentales del 2 al 27 de noviembre de 2025 en Aveyron, celebra la tierra, el mundo agrícola y los lazos que nos unen a nuestro entorno.

